Наличные деньги на кассе будут выдавать по новым правилам: что изменилось

Национальный банк обязал супермаркеты и торговые сети выдавать наличные деньги на кассе только банкнотами, которые не вызывают сомнения у клиентов. Остальные банкноты должны сдаваться в банки, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает прессслужба НБУ.

В частности, НБУ поручил субъектам хозяйствования во время предоставления услуги "наличные деньги на кассе" выдавать держателю платежной карты только пригодные к обращению платежные банкноты и монеты, не вызывающие сомнения в их подлинности и платежности.

"При этом изношенные банкноты не должны попадать к клиентам, а должны изыматься и сдаваться вместе с наличной выручкой в обслуживающие банки", - говорится в сообщении.

Также НБУ установил, что предприятия вправе держать во внерабочее время в своих кассах наличную выручку (наличные деньги) в пределах, не превышающих самостоятельно установленный ими лимит кассы. Наличная выручка (наличность), превышающая самостоятельно установленный лимит кассы, сдается учреждениями/предприятиями для ее зачисления на собственные счета таких учреждений/предприятий, открытые ими у поставщиков платежных услуг.

Сервис наличные на кассе

Напомним, с начала войны услуга дает возможность при покупке товара на кассе магазина получить средства с банковской карты – от 500 гривен. Максимальный предел устанавливают сети супермаркетов, магазинов и АЗС.

По состоянию на 1 июля 2024 года в наличном обороте Украины находилось 800,9 млрд. гривен, что на 36,5 млрд гривен или на 4,8% больше, чем на начало 2024 года.

Как отметили в НБУ, отключения энергопитания, вызванные атаками России на энергетическую инфраструктуру Украины, стимулируют граждан иметь определенный запас наличных денег.