70% украинцев положительно относятся к участию ветеранов в политике – опрос

Около 70% украинцев положительно относятся к участию ветеранов российско-украинской войны в политике и выборах. Еще 20% граждан имеют нейтральное отношение. Отрицательно или скорее негативно к политическому участию ветеранов относятся только 8% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива по заказу Движения "Чесно", сообщает Левый берег.

Отношение к политическому участию ветеранов у респондентов разных возрастных категорий схоже, однако все же более положительное отношение имеют респонденты в возрасте от 40 лет. Молодежь чаще занимает нейтральную позицию.

Например, более 46% опрошенных украинцев в возрасте от 50 лет положительно относятся к участию ветеранов в политике, в то время как для украинцев в возрасте от 18 до 29 лет этот показатель составляет 37%. Пол опрошенных не влияет на отношение к участию ветеранов в политике.

Также существенное значение не имеет уровень образования, заработка и наличие работы у опрошенных.

Региональные различия не существенны, однако они существуют. Да, жители центральных регионов имеют наибольший уровень положительного отношения к участию ветеранов в политике и выборах. Показатель негативного отношения здесь также наименьший.

С другой стороны, в южных регионах 12% опрошенных имеют отрицательное отношение к политическому участию ветеранов, в то время как в других этот показатель составляет 2-4%. Несмотря на это, позитивное отношение во всех регионах преобладает.

Среди украинцев, считающих родным языком русский, преобладает нейтральное или негативное отношение. Положительно или скорее положительно к участию ветеранов российско-украинской войны в политике относятся около 46% опрошенных, в то время как среди граждан, избравших украинский язык как родной, этот показатель составляет 69%.

В то же время, речь общения дома не очень существенно влияет на отношение украинцев к политическому участию ветеранов. Положительное отношение выражают около 40% опрошенных, а вот показатель нейтрального и негативного отношения выше среди русскоязычных украинцев.