Комитет Рады рекомендовал в целом одобрить расходы на оборону на 500 млрд

Комитет по вопросам бюджета рекомендовал одобрить в целом доработанный законопроект №11417 по увеличению расходов бюджета на оборону на 500 млрд гривен, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, на заседании Комитета по вопросам бюджета была тяжелая дискуссия. Правительство просило принять текст законопроекта в целом и с изменениями.

Некоторые депутаты выступили с предложениями внести еще изменения в законопроект, в частности сократить финансирование телемарафона и канала "Рада", или принять только за основу с правом вносить правки.

В целом остались все доработанные комитетом пункты, в частности:

Около 115,4 млрд грн - сокращение расходов по обслуживанию и погашению государственного долга (в правительственной версии было -125,6 млрд грн);

Дополнительные около 216 млрд грн планируется привлечь в бюджет от размещения ОВГЗ (планировалось +160 млрд грн в правительственной версии);

Дополнительно около 100 млрд грн бюджет получит от перевыполнения налогов и сборов (планировалось ранее - 76 млрд грн);

Около 12,7 млрд грн - поступления от акцизов на топливо и табак (было - 13,7 млрд грн);

Около 30 млрд грн - ожидаемые поступления от новых налоговых изменений (планировалось 125 млрд грн);

Сокращение/отказ от новых расходов по общему и специальному фонду на 25,5 млрд грн.

Эти средства должны пойти на финансирование нехватки средств для Сил обороны.