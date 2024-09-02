Гостаможслужба отчиталась об увеличении поступления таможенных платежей в августе

В августе 2024 года 51,1 млрд грн таможенных платежей было направлено в доход государства. По сравнению с предыдущим месяцем, поступления увеличились на 3,2 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Гостаможслужба.

Согласно ее сообщению, одним из ключевых факторов, повлиявших на результат, стало увеличение объемов льгот по уплате таможенных платежей до 17,8 млрд грн, в том числе и из-за нововведенной "245" (так называемой "энергосберегающей") льготы, которая составляет 1,35 млрд грн.

"Для сравнения, за аналогичный период 2023 года объем льгот составил 15,7 млрд грн" , - говорится в сообщении.

Как отметили в Гостаможслужбе, заметно уменьшились объемы налогооблагаемого импорта по сравнению с январем - августом прошлого года. В частности, отдельных видов удобрений было ввезено меньше на 20%, легковых автомобилей - на 24% и проката - на 29%.

Напомним:

В общий фонд государственного бюджета Украины в августе 2024 года поступило 386,2 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Это втрое больше, чем в предыдущем месяце.