Доход биткоин-майнеров в августе на минимальном уровне с начала года

В августе 2024 года майнеры первой криптовалюты добыли 13 843 биткоинов (BTC) оценочной стоимостью $827 млн. Этот показатель стал наименьшим с сентября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные криптосервиса Bitbo, сообщает Лига.Финансы.

В июле майнеры добыли 14 725 BTC на сумму $927 млн, что на 10% выше, чем в августе.

С марта 2024 года, когда биткоин обновил исторический максимум, а прибыль майнеров превысила $2 млрд, доходность добычи BTC в августе обвалилась на более чем 57%.

Согласно данным издания Incrypted, причинами снижения показателей являются сокращение количества транзаций, рост сложности добычи и уменьшение вознаграждения за майнинг блока вдвое в апреле 2024 года – с 6,25 до 3,125 BTC.

Снижение доходности добычи заставило майнеров заняться поиском альтернативных источников дохода. Некоторые предприятия перешли на передачу вычислительных мощностей фирмам, деятельность которых связана с ИИ.