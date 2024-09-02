Что повлияет на доллар в сентябре

Последние дни принесли много нового, что так или иначе будет оказывать влияние на валютный рынок. Давайте вместе проанализируем, что же ждет Украину и украинцев и как это повлияет на курс доллара в сентябре.

Национальный банк ввел ограничение на карточные переводы между физическими лицами

27 августа после нескольких месяцев обсуждений НБУ все же решился и ввел ограничение на P2P-переводы между карточными счетами физических лиц в размере 150 000 гривен в месяц. Первоначально лимит планировался в размере 100 000 гривен. Кроме того, предполагалось ограничить и число переводов в месяц: называлась цифра 30. Второе ограничение ввести Нацбанк не решился, да и по первому увеличил размер лимита в 1,5 раза. Кроме того, было заявлено, что данное ограничение вводится «временно» сроком на полгода. Чего боится Нацбанк? Того, что крупные клиенты, активно пользовавшиеся переводами со своих карт другим людям, просто вынесут деньги из банков и перейдут на наличные расчеты. Возможно ли это? Вполне. А наличные расчеты у нас в стране уже много лет предпочитают проводить в твердой валюте – долларе или евро. Т.е. косвенно такое решение вызвет, с одной стороны, уменьшение клиентских остатков в банках, с другой – подтолкнет спрос на иностранную валюту.

Президент подписал Закон о повышении акциза на топливо

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении акциза на топливо. Это означает, что уже в сентябре начнут расти цены на АЗС. Крупные торговцы ГСМ уже давно готовились к этому и завезли некоторый запас топлива в Украину, поэтому можно надеяться, что цены начнут расти не с завтрашнего дня и будут это делать постепенно. Но в любом случае рост цен на топливо приведет не только к увеличению расходов автолюбителей, но и к росту стоимости пассажирских и грузовых перевозок, а это в свою очередь подтолкнет вверх показатель инфляции, удержанием которого занимается Национальный банк.

Рост цен выймет из карманов украинцев последние гривны и заставит их продавать свои валютные заначки. Т.е. с одной стороны, это будет способствовать сдерживанию роста курса иностранных валют. Но лишь частично. Рост цен в Украине вызовет рост импорта, и компенсировать это можно лишь параллельно ослабляя гривну, т.е. проводя (точнее, продолжая) «плавную девальвацию» - то, что мы наблюдаем уже 8 месяцев.

Предложение валюты от экспортеров сократилось

Аналитики портала «Курс Украины» проанализировали показатели межбанковского валютного рынка в августе и обратили внимание на сокращение объемов продаваемой экспортерами валюты. Если в мае-июне предложение за неделю колебалось в пределах 530-650 млн долларов, то в августе оно упало ниже 400 млн долларов. Частично это связывают с увеличением сроков возврата валютной выручки для агротрейдеров, однако факт остается фактом: экспорт снизил продажи валюты, а значит, Национальному банку придется продавать еще больше. Пока ситуацию частично спасало снижение активности импортеров в летние месяцы. Но внезапно обнажилась очень серьезная проблема, которая неминуемо приведет к росту спроса на безналичную валюту на межбанке.

Атаки на энергоструктуру Украины потребовали закупки электроэнергии и оборудования за рубежом

После 26 августа, когда наблюдалась самая массированная ракетно-шахедная атака на Украину, целью которой была наша энергоструктура, Украина была вынуждена не только увеличить закупки электроэнергии за рубежом, но и в срочном порядке импортировать оборудование для ремонта пострадавших передающих и распределительных электросетей. А это – десятки миллионов долларов (если не сотни), которые тоже надо откуда-то взять. Да, пока помогают зарубежные партнеры, но валюты все равно не хватает. И дефицит валюты приведет к ее удорожанию на межбанковском валютном рынке.

Что происходит на валютном рынке

В создавшейся непростой ситуации НБУ показывает чудеса «валютной эквилибристики», удерживая валютный курс под контролем. В конце августа именно благодаря действиям Нацбанка безналичный доллар опустился в цене до 40,95 грн (на позиции «бид»). Однако уже сегодня котировки на межбанке вновь идут вверх и к настоящему моменту поднялись до 41,18 по «биду» и 41,20 по «офферу». Т.е. всего за полдня доллар на межбанке подорожал на 25 копеек.

Наличный рынок более спокойно реагирует на происходящее. Здесь колебания в течение недели не превышают 18-20 копеек. Максимальная цена продажи «наличного американца» на прошлой неделе – 41,53 грн – была зафиксирована в прошлый понедельник, а минимальная – 41,35 грн – в прошлую пятницу. Сегодня ценники на доллар в столице изменяются в пределах 3-5 копеек и пока не показывают тенденцию к росту. Однако, если безналичный доллар продолжит рост, он неминуемо потянет вверх и наличный.

Вышеупомянутые факторы будут оказывать влияние на валютный рынок – больше на межбанковский, меньше – на наличный. Начало сентября (первая декада), тем не менее, должна пройти более-менее спокойно. И наличный курс доллара вряд ли за эти дни превысит 41,50-41,60 грн. Но уже ближе к середине сентября волатильность на рынке вырастет. Национальный банк вряд ли сможет долго удерживать курс доллара на текущем уровне и будет вынужден понемногу девальвировать гривну – т.е. продолжит делать то, что он и делал в первой половине 2024 года.