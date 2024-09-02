Що вплине на долар у вересні

Останні дні принесли багато нового, що так чи інакше впливатиме на валютний ринок. Давайте разом проаналізуємо, що ж чекає на Україну та українців і як це вплине на курс долара у вересні.

Національний банк запровадив обмеження на карткові перекази між фізичними особами

27 серпня після кількох місяців обговорень НБУ все ж таки зважився і ввів обмеження на P2P-перекази між картковими рахунками фізичних осіб у розмірі 150 000 гривень на місяць. Спочатку ліміт планувався у розмірі 100 тисяч гривень. Крім того, передбачалося обмежити і кількість переказів на місяць: називалася цифра 30. Друге обмеження запровадити Нацбанк не наважився, та й за першим збільшив розмір ліміту в 1,5 раза. Крім того, було заявлено, що це обмеження запроваджується «тимчасово» строком на півроку. Чого боїться Нацбанк? Того, що великі клієнти, які активно користувалися переказами зі своїх карток іншим людям, просто винесуть гроші з банків і перейдуть на розрахунки готівкою. Чи це можливо? Цілком. А готівкові розрахунки у нас у країні вже багато років вважають за краще проводити у твердій валюті – доларі чи євро. Тобто. побічно таке рішення викличе, з одного боку, зменшення клієнтських залишків у банках, з іншого – підштовхне попит на іноземну валюту.

Президент підписав Закон про підвищення акцизу на пальне

1 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо підвищення акцизу на паливо. Це означає, що вже у вересні почнуть зростати ціни на АЗС. Великі торговці ПММ вже давно готувалися до цього і завезли певний запас палива в Україну, тому можна сподіватися, що ціни почнуть зростати не з завтрашнього дня і робитимуть це поступово. Але в будь-якому випадку зростання цін на пальне призведе не лише до збільшення витрат автолюбителів, а й до зростання вартості пасажирських та вантажних перевезень, а це, у свою чергу, підштовхне вгору показник інфляції, утримання якого займається Національний банк.

Зростання цін вийде з кишень українців останні гривні та змусить їх продавати свої валютні заначки. Тобто. з одного боку, це сприятиме стримування зростання курсу іноземних валют. Але лише частково. Зростання цін в Україні викликає зростання імпорту, і компенсувати це можна лише паралельно послаблюючи гривню, тобто. проводячи (точніше, продовжуючи) "плавну девальвацію" - те, що ми спостерігаємо вже 8 місяців.

Пропозиція валюти від експортерів скоротилася

Аналітики порталу «Курс України» проаналізували показники міжбанківського валютного ринку в серпні і звернули увагу на скорочення обсягів валюти, що продається експортерами. Якщо в травні-червні пропозиція за тиждень коливалася в межах 530-650 млн. доларів, то в серпні вона впала нижче 400 млн. доларів. Частково це пов'язують із збільшенням термінів повернення валютної виручки для агротрейдерів, проте факт залишається фактом: експорт знизив продаж валюти, а отже, Національному банку доведеться продавати ще більше. Поки що ситуацію частково рятувало зниження активності імпортерів у літні місяці. Але раптово оголилася дуже серйозна проблема, яка неминуче призведе до зростання попиту безготівкову валюту на міжбанку.

Атаки на енергоструктуру України вимагали закупівлі електроенергії та обладнання за кордоном

Після 26 серпня, коли спостерігалася наймасовіша ракетно-шахова атака на Україну, метою якої була наша енергоструктура, Україна була змушена не лише збільшити закупівлі електроенергії за кордоном, а й терміново імпортувати обладнання для ремонту постраждалих передавальних та розподільних електромереж. А це – десятки мільйонів доларів (якщо не сотні), які теж треба звідкись узяти. Так, поки що допомагають закордонні партнери, але валюти все одно не вистачає. І дефіцит валюти призведе до її подорожчання на міжбанківському валютному ринку.

Що відбувається на валютному ринку

У складній ситуації НБУ показує дива «валютної еквілібристики», утримуючи валютний курс під контролем. Наприкінці серпня саме завдяки діям Нацбанку безготівковий долар знизився в ціні до 40,95 грн (на позиції «бід»). Проте вже сьогодні котирування на міжбанку знову йдуть вгору і зараз піднялися до 41,18 за «бідою» та 41,20 за «оффером». Тобто, лише за півдня долар на міжбанку подорожчав на 25 копійок.

Готівковий ринок спокійніше реагує на те, що відбувається. Тут коливання протягом тижня не перевищують 18-20 копійок. Максимальну ціну продажу «готівкового американця» минулого тижня – 41,53 грн – було зафіксовано минулого понеділка, а мінімальну – 41,35 грн – минулої п'ятниці. Сьогодні цінники на долар у столиці змінюються в межах 3-5 копійок і поки що не показують тенденцію до зростання. Однак якщо безготівковий долар продовжить зростання, він неминуче потягне вгору та готівку.

Вищезгадані чинники впливатимуть на валютний ринок – більше на міжбанківський, менше – на готівковий. Початок вересня (перша декада), проте, має пройти більш-менш спокійно. І готівковий курс долара навряд чи за ці дні перевищить 41,50–41,60 грн. Але вже ближче до середини вересня волатильність на ринку зросте. Національний банк навряд чи зможе довго утримувати курс долара на поточному рівні та буде змушений потроху девальвувати гривню – тобто. продовжить робити те, що він і робив у першій половині 2024 року.