Президент рассмотрит петицию о снижении мобилизационного возраста до 50 лет

Петиция о снижении мобилизационного возраста с 60 до 50 лет набрала более 25 тысяч голосов и теперь ожидает рассмотрения президента Владимира Зеленского. Об этом говорится на сайте президента, сообщает Украинская правда.

Петиция была опубликована 5 июля. Сейчас собрала необходимые более 25 тысяч голосов и будет рассматриваться президентом.

Автор петиции просит "уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет, с целью улучшения экономического положения в стране".