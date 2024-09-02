Лишь половина из разрушенных торговых центров возобновили работу

В Украине из 35 разрушенных торговых центров свою работу возобновила только половина – 17 ТЦ. По словам главы Украинского совета торговых центров (УСТЦ) Максима Гаврюшина возобновили свою работу прежде всего крупные ТЦ и получившие относительно небольшие повреждения, сообщает Лига.Бизнес.

Самыми дорогими оказались восстановления торговых центров Nikolsky в Харькове, Riviera Shopping City в Одессе, Retroville в Киеве. Инвестиции в восстановление ТЦ Никольский составили 18 млн евро.

На сегодня более 400 тыс. кв. м арендной площади остается закрытой, что составляет 7% от ее общего количества. Основная причина, почему инвесторы не вкладывают средства – риск повторных обстрелов. Большинство поврежденных ТЦ находятся в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

"Кроме того, социально-экономическая ситуация в этих регионах остается тяжелой. Население городов значительно сократилось в результате миграции. Например, в Херсоне осталось около 20% людей. В таких условиях, даже если ТЦ будет восстановлен, возврат арендаторов будет под большим вопросом. То есть по сравнению с довоенной ситуацией риски существенно выросли, а доходная часть снизилась. Поэтому не для всех ТЦ пришло время для восстановления" , — констатирует Гаврюшин.

В настоящее время крупнейшими ТЦ, не возобновившими работу и находящимися на подконтрольной Украине территории, является харьковский ТЦ "Караван" и ТЦ "Фабрика" в Херсоне.