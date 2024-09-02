В ОСГВ "Таврия" ответили, существует ли угроза российского наступления на Херсон

Сейчас нет оснований говорить о том, что Херсону угрожают сухопутные штурмы Российской Федерации (РФ). Плацдармы на левобережье позволят сдерживать врага, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

По словам Лиховия, несмотря на то, что для Херсона не существует угрозы наступления, впрочем, город ежедневно обстреливается врагом.

"Нет никаких оснований говорить о том, что Херсону угрожают, какие-то сухопутные штурмы. Да, к сожалению, Херсон ежедневно переживает по несколько обстрелов из российской РСЗО, но российское наступление ему не угрожает", - заявил он.

Ситуация в Херсоне

Город был оккупирован врагом еще в начале полномасштабного вторжения. В ноябре 2022-го Силы обороны провели операцию во время которой, 11 ноября, смогли войти в Херсон, а россияне - покинули областной центр и бежали на левый берег Днепра.

За несокрушимость и отвагу 6 марта 2022 город был удостоен награды "героя".

Также осенью 2023 года стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.