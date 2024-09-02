Иран может в ближайшее время отправить в РФ баллистические ракеты – Bloomberg

Европейские чиновники ожидают, что Иран в ближайшее время поставит баллистические ракеты в Россию. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Левый берег.

Источники агентства отметили, что это может повлечь быструю реакцию со стороны союзников Украины.

Иран, по предварительным данным, передал России сотни беспилотников за весь период вторжения.

США и другие союзники из НАТО неоднократно предупреждали Тегеран о таком шаге и прилагают дипломатические усилия, чтобы предотвратить его.

Если поставки состоятся, Иран ожидает новая волна санкций, хотя их эффективность будет неопределенной, учитывая множество мер, которые уже направлены против Тегерана.

Среди новых ограничительных мер, обсуждаемых союзниками, есть санкции против Iran Air.