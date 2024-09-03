Оккупанты ударили по Запорожью, среди погибших - 8-летний мальчик

В понедельник вечером россияне атаковали Запорожье, погибли два человека, в числе которых - 8-летний мальчик, два человека получили ранения.﻿﻿ Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Украинская правда.

"Около 23:00 Россия осуществила обстрел города. К сожалению, 2 человека погибли, в том числе 8-летний мальчик. Еще двое ранены, в том числе, девочка 12 лет. Ребенок сейчас в реанимации" , – сообщил глава ОВА.

Федоров добавил, что в результате вражеского удара частично разрушено здание.

Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома расположенные рядом.

Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Позже он уточнил, что раненая 12-летняя девочка имеет переломы конечностей, ранения, ожоги до 45% тела и травматический шок. Она в реанимации, врачи оказывают всю необходимую помощь.

Мужчина в состоянии средней тяжести находится в хирургии с переломом грудины, осколочным ранением правого бедра.