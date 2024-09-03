Окупанти вдарили по Запоріжжю, серед загиблих – 8-річний хлопчик

У понеділок ввечері росіяни атакували Запоріжжя, загинуло двоє людей, серед яких – 8-річний хлопчик, двоє осіб зазнали поранень. Про це інформує голова Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє Українська правда.

"Близько 23:00 Росія здійснила обстріл міста. На жаль, 2 людини загинуло, в тому числі 8-річний хлопчик. Ще двоє поранені, в тому числі, дівчинка 12 років. Дитина зараз у реанімації", – повідомив керівник ОВА.

Федоров додав, що внаслідок ворожого удару частково зруйновано будівлю.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки розташовані поруч.

Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Пізніше він уточнив, що поранена 12- річна дівчинка має переломи кінцівок, поранення, опіки до 45% тіла і травматичний шок. Вона в реанімації, лікарі надають усю необхідну допомогу.

Чоловік у стані середньої важкості перебуває у хірургії з переломом грудини, осколковим пораненням правого стегна.