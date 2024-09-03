Россия вывела ракетоноситель в Черное море: какой возможен залп "Калибров"

В акватории Черного моря фиксируется пребывание одного военного корабля, выведенного РФ на боевое дежурство. Судно является носителем крылатых ракет типа "Калибр", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что этот вражеский корабль способен запустить до четырех "Калибров" общим залпом в случае нанесения ракетного удара.

По данным украинских военных, сегодня утром, 3 сентября, в Азовском море корабли противника не наблюдаются.

Кроме того, проинформировали в ВМС ВСУ, в Средиземном море фиксируются 2 корабля страны-агрессора, из которых одно судно является носителем "Калибров" общим залпом до 8 ракет.

Военные также рассказали, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 15 судов, из них 7 двигались из пролива Босфор.

Кроме того, уже традиционно ВМС ВСУ констатируют, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Напомним, что после массированного комбинированного удара по Украине в начале прошлой недели, когда РФ для обстрела также применяла "Калибры" из корабельной группировки, вражеские суда фиксируются в Черном море регулярно.

Ранее издание Defense Express писало, что российский ракетный корабль "Амур" был введен в строй Каспийской флотилии ВМФ РФ. Ранее это судно фиксировались в акватории Черного моря.