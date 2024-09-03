Экономическое бронирование могут ввести уже в этом году - Гетманцев

Экономическое бронирование от мобилизации может быть введено в Украине уже в этом году. Но это очень сложный вопрос, поэтому он так долго обсуждается, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

В ответ на вопрос, реально ли ввести экономическое бронирование уже в этом году, Гетманцев сказал: "Да".

В то же время депутат заявил, что "это сложное социально-политическое решение".

"Потому что такой подход разграничивает людей во время войны. Кроме того, есть вопросы восприятия этого решения военными, что очень важно в контексте демобилизации, которую мы не можем физически провести. Это очень социально чувствительный вопрос" , - добавил он.

Гетманцев считает это одним из самых сложных вопросов за 5 лет.

"Его невозможно решить так, чтобы были все удовлетворены. Многие вопросы, которые нельзя так решить. Но этот вопрос невозможно решить так, чтобы не обострить социальные противоречия в стране" , - сказал депутат от "Слуги народа".

Экономическое обоснование

Гетманцев сообщил, что, по подсчетам Минфина, ежемесячные поступления в бюджет от экономического бронирования могут составлять около 8 млрд гривен. Это с учетом того, что большинство военнообязанных, которые сегодня работают и получают зарплату менее 35 тыс. гривен, будут получать по 35 тысяч.

"Я считаю, что критерий для бронирования в виде размера "белой" зарплаты должен быть. Для любого варианта бронирования - то ли по всей экономике, то ли по отдельным отраслям, как это сейчас делается. Это будет способствовать детенизации и выводу зарплат из "тени". И в этом контексте – это правильное решение" , - сказал он.

В то же время ресурс, на который можно рассчитывать для бюджета от экономического бронирования, не является определенным.

"Нельзя стопроцентно быть уверенным, что получишь эти деньги. Минфин посчитал 8 млрд гривен в месяц – ну дай Бог, чтобы они были" , - добавил депутат.

Напомним, на прошлой неделе член финансового комитета Рады Ярослав Железняк сообщил о том, что Минэкономики на комитете подтвердило, что работает над экономическим бронированием, где одним из критериев может быть уровень заработной платы.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о принципе "воюй или работай", который включает меры, которые помогут вывести рынок труда из тени, обеспечивая дополнительные ресурсы для укрепления экономической устойчивости страны.

По данным Госстата, средняя зарплата штатных работников в первом квартале 2024 года составила 18,9 тысячи гривен.