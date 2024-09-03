Генштаб: На передовой почти 200 столкновений, активные бои на четырех направлениях

За прошедшие сутки зафиксировано 197 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активен на Кураховском, Времивском и Купянском направлениях.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 3 сентября.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три удара, применив 33 ракеты и 68 авиаударов, сбросив 77 УАБ. Кроме этого, произвел более 3900 обстрелов, из них 139 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Глухов, Белополье, Заруцке Сумской области; Григоровка, Дружба, Дачное, Торецк, Александрополь, Мирноград, Селидово, Константиновка, Богатырь Донецкой области; Новодаровка, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме того, поразили артиллерийскую систему и две понтонные переправы.

На Харьковском направлении произошло пять боестолкновений вблизи Волчанска.

На Купянском направлении шло 23 боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового.

В Лиманском направлении враг 18 раз атаковал возле Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадового.

На Северском направлении наши воины пресекли семь попыток противника прорвать оборону в районах Верхнекаменского, Выемки, Ивано-Дарьевки и Спорного.

На Краматорском направлении произошло восемь боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков недалеко от Клещеевки, Калиновки, Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении велось 18 боев, в частности, возле Торецка, Щербиновки, Романовки и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 56 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутой Яр, Гродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 39 атак противника вблизи Украинской, Георгиевки, Константиновки, Галицыновки и Красногоровки.

На Времивском направлении российские захватчики совершили 21 наступательное действие возле Водяного, Угледара, Константиновки и Пречистовки.

В Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.