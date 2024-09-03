Премьер Израиля, несмотря на давление, не собирается идти на соглашение с ХАМАС
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отказался "поддаться" давлению, чтобы договориться о соглашении по заложникам или прекратить войну в Полосе Газы - несмотря на широкомасштабные протесты в стране. Об этом пишет Financial Times, сообщает Левый берег.
Кроме того, глава правительства ужесточил свои основные требования по прекращению огня. Нетаньяху настаивает на долгосрочном военном присутствии ЦАХАЛа вдоль границы Газа с Египтом, в Филадельфийском коридоре, несмотря на то, что международные посредники и руководители его собственных служб безопасности предупреждают, что это задержит соглашение об освобождении заложников, удерживаемых хамасовцами.
“Этот коридор имеет важное значение для нашего существования”, – говорит премьер.
Он также утверждает, что граница была "кислородной трубой", которая позволила ХАМАСу контрабандой переправлять оружие в Газу.
“Из-за этого ХАМАС настаивает на этом. И потому я на этом настаиваю”, – добавил Нетаньяху.
В стране продолжаются забастовки из-за несостоятельности Нетаньяху обеспечить соглашение по заложникам.
Жесткие заявления чиновника прозвучали после дня беспорядков по всему Израилю и всеобщей забастовки, призванной выразить общественный гнев из-за несостоятельности Нетаньяху обеспечить соглашение о заложниках. В стране вторую ночь подряд продолжаются массовые уличные протесты.
"Никто так не предан делу освобождения заложников, чем я. Но никто не будет проповедовать мне", – сказал Нетаньяху.
Эта забастовка стала одним из самых больших проявлений общественного гнева против правительства после нападения ХАМАСа 7 октября и является первым широкомасштабным протестом.