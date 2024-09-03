Volkswagen хочет закрыть заводы в Германии впервые за почти 90 лет

Немецкая автостроительная компания Volkswagen впервые за 87 лет своей истории объявила о намерении закрыть заводы в Германии и сократить персонал, в руководстве отмечают – ухудшилась экономическая ситуация. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании, сообщает Европейская правда.

Как отметили в заявлении, Volkswagen AG рассматривает беспрецедентное закрытие заводов в Германии, устанавливая противостояние с мощными профсоюзами, поскольку "важнейшая отрасль страны борется за свое будущее".

В компании отметили, что потенциальные меры по закрытию мощностей также включают попытку прекратить 30-летнее соглашение компании с работниками по сохранению рабочих мест.

Журналисты агентства подчеркнули, что основная цель Volkswagen – бренд легковых автомобилей, чьи доходы стремительно сокращаются на фоне перехода на электромобили и замедления потребительских расходов.

Гендиректор корпорации Оливер Блюме заявил, что Германия как место ведения бизнеса все больше отстает с точки зрения конкурентоспособности. Он акцентировал, что экономическая ситуация снова стала хуже.

"Экономическая среда стала еще жестче, и в Европу проникают новые игроки. Германия как место для бизнеса еще больше отстает с точки зрения конкурентоспособности", – заявил он.

Журналисты добавили, что сейчас в компании работают 673 тысячи человек, а руководство планирует уволить до 110 тысяч сотрудников в ближайшие годы.

Заметим, недавно стало известно, что продажи электромобилей в Норвегии установили новый мировой рекорд: среди новых автомобилей, приобретенных жителями страны в августе, на электромобили пришлось 94%.

Между тем продажи электромобилей в Германии в июле упали на 37% по сравнению с прошлым годом, продолжая тенденцию к общему уменьшению популярности этого транспорта.