В Иране осудили блогера на 12 лет из-за поста с точкой

В Иране оппозиционный блогер Хоссейн Шанбехзаде, ответивший точкой на публикацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи в соцсети Х, был приговорен к 12 годам тюрьмы, сообщает Укринформ.

"Судебные власти Ирана в субботу приговорили в общей сложности к 12 годам заключения иранского блогера Хоссейна Шанбехзаде, которого арестовали в июне после публикации одной точки в ответ на твит верховного лидера Али Хаменеи" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, точку и другие единичные символы часто используют иранские оппозиционеры, чтобы выразить несогласие с режимом в стране. После ареста аккаунт Шанбехзаде в соцсети удалили из соцсети Х, однако его имя еще долго оставалось в разделе "популярное" на персидском языке.

Шанбехзаде приговорили к пяти годам "за пропаганду в пользу Израиля", к четырем годам "за оскорбление исламских святынь", к двум годам за "распространение ложной информации" и еще один год за "антигосударственную пропаганду".

До этого Шанбехзаде уже приговаривали к сроку заключения за критику власти под своим подлинным именем в социальных сетях. В 2019 году его обвинили в "оскорблении святынь и лидера Исламской Республики".