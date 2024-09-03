В Украине запускают экспериментальную платформу ЖКУ: что изменится в коммуналке

В Украине стартует экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг. Пользователи получат электронный кабинет, где можно узнать тарифы и заключить договор, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Делаем важный шаг к упорядочению жилищно-коммунальных услуг. Запускаем экспериментальный проект Единой платформы ЖКУ" , – сказал он.

По его словам, система автоматизирует процессы, обеспечит доступные и удобные сервисы, улучшит учет потребителей, позволит лучше контролировать качество услуг.

"Пользователи будут иметь электронный кабинет и смогут получить всю информацию об управляющих, исполнителях услуг, ценах и тарифах, результатах рассмотрения своих обращений, а также смогут заключить или расторгнуть договор онлайн" , - сообщил премьер.

Шмыгаль рассказал, что платформа будет интегрирована с другими информационными системами, что обеспечит обмен данными.

"Ожидаем, что как можно больше громад присоединятся к реализации этого проекта" , - добавил он.

Тарифы в Украине

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, который не касается электроэнергии и холодной воды.

Украинские власти в Меморандуме с МВФ допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения. Это произойдет, "как только позволят условия".

НБУ прогнозирует неизменность отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2024 года. Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, вероятно, обусловят постепенную корректировку тарифов в последующие годы.