Украина планирует выйти из договоров с РФ и Беларусью, заключенных в рамках СНГ

Украина готовится выйти из договоров, заключенных с Россией и Белоруссией в рамках СНГ. Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Левый берег.

"Одобрен проект Закона "О прекращении действия, выходе и денонсации международных договоров Украины, заключенных Правительством Украины с правительствами Российской Федерации, Республики Беларусь и в рамках Содружества Независимых Государств" , – написал он.

Законопроектом предлагается прекратить действие ряда международных договоров Украины, заключенных Правительством Украины с правительствами РФ, РБ. Кроме этого, проектом Закона предлагается осуществить выход Украины из ряда международных договоров Украины, заключенных Правительством Украины в рамках Содружества Независимых Государств, в частности:

Соглашения о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов.

Соглашения о взаимном зачете в общий трудовой стаж и выслуги лет службы в органах и учреждениях прокуратуры в государствах - участниках Содружества Независимых Государств.

Соглашения о мерах по предупреждению и прекращению использования ложных товарных знаков и географических указаний.

Соглашения о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Также предлагается денонсировать Соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств-участников Содружества Независимых Государств, совершенное 23.12.1993 в г. Ашхабаде и ратифицированное Законом Украины от 14.03.1995 N 100/95