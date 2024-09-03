СБУ разоблачила эксрегионала, планировавшего убийство Гордона и диверсии на "Укрзализныце"

В Киеве разоблачили агентурную сеть элитного подразделения ФСБ РФ – Департамента контрразведывательных операций. Вражеский центр состоял из четырех человек, а его координацией в Украине занимался бывший народный депутат от запрещенной Партии регионов. Об этом говорится в сообщениях Офиса генпрокурора и СБУ.

Эта агентурная сеть занималась разведывательной и диверсионной работой на территории нашего государства. Она имела иерархическую структуру с четко распределенными ролями. Кроме экснардепа-куратора, туда входили: исполнитель диверсий, поставщик взрывных устройств и агент, специализировавшийся на внешнем наблюдении.

В случае успешного выполнения враждебных задач экс-нардеп планировал расширить свою сеть и осуществлять диверсии фактически по всей территории Украины.

Установлено, что для срыва логистики сил обороны агенты планировали серию подрывов на путях Укрзализныци. В частности, российская спецслужба поставила им задачу: взорвать один из путей на Киевщине. ВСУ используют ее для переправки техники и личного состава во фронтовые регионы. Впрочем, СБУ удалось предотвратить диверсию.

Во время многоэтапной спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали всех четырех агентов, включая экс-нардепа.

Еще одной задачей сети был сбор данных об украинских деятелях, которые интересовали российскую спецслужбу. В частности, враг пытался получить данные о местах проживания и посещения, графике дня и круге общения определенных лиц. Все это – с целью дальнейшей физической ликвидации этих деятелей. Среди тех, на кого российские спецслужбы готовили заказное убийство, был украинский журналист Дмитрий Гордон.

Правоохранители задержали экс-нардепа – куратора агентурной сети, исполнителя диверсий, поставщика взрывных устройств и осуществлявшую внешнее наблюдение агентку.

В ходе обысков у задержанных обнаружены и изъяты средства связи и электронные устройства с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Все четверо задержанных находятся под стражей. В зависимости от совершенных преступлений им доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 113 (диверсия);

ст. 258 (террористический акт).

Досудебное расследование продолжается.