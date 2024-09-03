Рада проголосовала за увеличение расходов на оборону на 500 млрд в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №11417 о внесении изменений в бюджет на 2024 год, которым увеличила расходы на оборону на около 500 миллиардов гривен, сообщает Экономическая правда.

За соответствующий законопроект проголосовал 301 депутат, передает заместитель председателя налогового комитета Совета Ярослав Железняк.

Накануне глава Бюджетного комитета Совета Роксолана Подласа объясняла, какими будут источники дополнительных 500 млрд грн на оборону:

115,4 млрд грн – сокращение расходов по обслуживанию и погашению государственного долга;

216 млрд грн – дополнительное размещение облигаций внутреннего государственного долга (ОВГЗ);

100 млрд грн – перевыполнение плана по сбору налогов;

30 млрд грн – налоговые поступления от повышения налогов;

12,7 млрд грн принесет повышение ставок акцизного налога на табак и горючее.

Какие расходы планируют порезать?

Что касается сокращения расходов бюджета, то больше средств заберут из программы развития оборонно-промышленного комплекса, которую администрирует Минстратегпром. Ее уменьшат на 11,2 млрд грн.

"В то же время у Министерства остаются средства на этой программе по общему фонду - предусмотрено 7,7 млрд грн в год "плюс" остаток накопленного с начала года "военного НДФЛ" по спецфонду - около 32 млрд грн", - пояснила Подласа.

Также планируется урезать бюджет социальных программ – на 8,6 млрд грн. Как сообщили ЭП собеседники в Минсоцполитики, такое сокращение не повлияет на поддержку государством уязвимых групп граждан.

"Рост объемов расходов на выплату субсидий в результате повышения тарифов оказался ниже, чем мы ожидали. По другим программам мы также ожидали большего количества получателей помощи", – пояснил собеседник в ведомстве.

Экономию еще 1 млрд грн собираются достичь, урезав программы финансирования Минмолодежьспорта, Минцифры, Минкульта Минобразования, НАПК (по финансированию политических партий), Минреинтеграции, Минвосстановления, ЦИК, отмечает Подласа.

Как планируется повысить налоги?

От повышения налогов депутаты ожидают получить всего около 30 млрд грн. Для сравнения, раньше соответствующих изменений в налоговое законодательство Минфин планировал получить дополнительно 125 млрд грн. Недополученные от повышения налогов средства планируют заместить сокращением расходов и внутренними заимствованиями.

Повышение налогов Рада предусмотрела в другом законопроекте №11416-д. В нем предусмотрены следующие новации:

повышение военного сбора, уплачиваемого с доходов физических лиц с 1,5% до 5%;

Установление военного сбора для ФЛП-плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп на уровне 10% минимальной зарплаты

Авансовые взносы по налогу на прибыль на АЗС;

установление военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога третьей группы;

повышение ставки налога на прибыль финучреждений (кроме страховщиков) с 18% до 25%;

Ежемесячное представление отчетности о суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц.

Законопроектом также установлено, что особенности налогообложения военным сбором будут действовать до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение.

Когда изменения вступят в силу?

По данным собеседников ЭП в Раде, окончательно изменения в бюджет Рада может принять уже на следующей неделе. В то же время, на голосование налоговых изменений во втором чтении может уйти несколько больше времени: их могут финально утвердить в конце сентября.

Спешка с принятием бюджетного законопроекта связана с тем, что без них правительство не сможет осуществить выплаты "боевых" за август военнослужащим, объяснял ЭП собеседник в парламенте, ознакомленный с данным вопросом.