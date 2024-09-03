РФ свозит к Крымскому мосту много ПВО и строит "загадочное сооружение" – ВМС

Российские оккупанты завозят к Крымскому мосту колоссальное количество систем противовоздушной обороны (ПВО). В частности строят "загадочное сооружение". Об этом заявил спикер Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Полуостров нашпигован системами ПВО максимально возможно. Потому что он имеет для оккупантов не только прагматический смысл, но и символический. Они сакрализировали, как Крымский мост, так и сам Крым. Фактически российская агрессия в Украине началась с Крыма (2014 года,- ред.). И для них это ключевая локация" , - пояснил Плетенчук.

По словам представителя ВМС, Крым является базой для южной группировки Вооруженных сил России, поскольку на нем происходит восстановление личного состава, пополняются подразделения, а также проходят различные тренировки.

Сейчас на Крымском полуострове расположены все имеющиеся в запасе врага системы ПВО различного радиуса действия.

Сегодня на полуострове россияне используют все имеющиеся в запасе системы ПВО различного радиуса действия. Речь и о системах С-300, С-400, и даже С-500.

Как отметил Плетенчук, пока нет информации о "загадочном сооружении", которое строят россияне у Крымского моста. Это может быть защитное или техническое сооружение, или же переход.