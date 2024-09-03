В Еврокомиссии планируют запустить систему оплаты за безвизовые въезды весной

К весне 2025 года в Европейском Союзе планируют ввести в действие систему EES и ETIAS, что приведет к обязанности путешественников из безвизовых стран платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок. Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Гиппер, сообщает Европейская правда.

По словам Гиппера, система ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) должна быть готова к вводу в эксплуатацию весной 2025 года.

"Мы планируем, что ETIAS будет готова к вводу в эксплуатацию весной 2025 года" , – акцентировала представительница.

Она также заявила, что с ноября 2024 г. в ЕС должна заработать система системы въезда-выезда (Entry-Exit System, EES), которая должна заменить ручное проставление штампов в загранпаспортах на электронную базу. По ее словам, дата 10 ноября 2024 года, которую озвучивала комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоганссон по запуску системы въезда-выезда EES, является окончательной.

"Для системы въезда-выезда больше не будет ручного паспортного контроля, и это ускорит использование электронных проверок" , - отметила Гиппер.

На вопрос журналистки, насколько подготовлены страны-члены ЕС, представитель отметила, что в настоящее время Европейская комиссия ожидает декларацию готовности стран-членов ЕС в начале сентября, после чего будет возможность подтвердить запуск систем.

Евросоюз еще в 2016 году принял принципиальное решение об изменении порядка пропуска через границу граждан государств, имеющих право безвизового въезда в ЕС. В 2018 году Европарламент утвердил законодательство, устанавливавшее параметры новой системы, получившей название ETIAS.

Сроки запуска системы несколько раз переносили, в том числе из-за необходимости дополнительного финансирования и в техническом законодательстве, которое в конце концов приняли только в 2021 году. Тогда в Брюсселе ожидали, что систему ETIAS можно будет запустить с начала 2022, но дать много раз приходилось перенести.

Новая схема предполагает, что после запуска и после переходного периода въезд украинцев в ЕС по биометрическому паспорту будет возможен при предварительной регистрации (авторизации) в новой системе.