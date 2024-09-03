Рекламный партнер Google и Meta представил технологию для подслушивания пользователей

Компания Cox Media Group (CMG) представила инструмент, позволяющий рекламодателям прослушивать пользователей соцсетей через микрофон и использовать эти данные для таргетирования рекламы с помощью искусственного интеллекта, сообщает Лига.net.

В своей презентации CMG приводила примеры сотрудничества с Facebook, Google и Amazon, якобы поддерживающими эту инициативу. После того, как журналисты обратились к Google за комментарием, компания быстро удалила любые упоминания о CMG из своей Партнерской программы. Meta заявила, что проверит деятельность своего партнера на соответствие условиям обслуживания, а представитель Amazon возразил любое участие в этой программе.

Информация о прослушивании для таргетирования рекламы не нова, но последняя утечка данных вызвала волну обсуждений, поскольку CMG взимает за свои услуги от $100 в день, что позволяет нацеливать рекламу на людей в радиусе 15 км и более.

CMG пока не предоставила официальные комментарии, но сохранение презентации в архиве усложняет возможность отрицать свое участие в этой программе.