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В правительстве обнародовали топ-20 предприятий, наиболее загрязняющих окружающую среду

В правительстве обнародовали топ-20 предприятий, наиболее загрязняющих окружающую среду
Фото: Unsplash

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины обнародовало первый отчет о выбросах и переносе загрязнителей за 2023 год, сообщает Лига.Бизнес.

В отчете указаны 20 крупнейших объектов в Украине, которые производят наибольший объем выбросов-загрязнителей. 

Возглавляет список "Запорожсталь" с показателем 6,39 млн тонн выбросов в год.

Также в списке:

  • компания "Камет-Сталь" – 4,59 млн тонн/год
  • "АрселорМиттал Кривой Рог" – 3,91 млн тонн/год
  • Бурштынская ТЭС (ДТЭК Западэнерго) – 2,92 млн тонн/год
  • Криворожская ТЭС (ДТЭК Днепроэнерго) – 2,92 млн тонн/год
  • Ладыжинская ТЭС (ДТЭК Западэнерго) – 2,85 млн тонн/год
  • Трипольская ТЭС (Центрэнерго) – 2,59 млн тонн/год
  • ДТЭК Кураховская ТЭС – 2,41 млн тонн/год
  • Приднепровская ТЭС (ДТЭК Днепроэнерго) – 2,09 млн тонн/год
  • Змиевская ТЭС (Центрэнерго) – 1,59 млн тонн/год
  • СП "Киевские ТЭЦ" ТЭЦ №5 – 1,47 млн тонн/год
  • "Азот" (Черкассы) – 1,29 млн тонн/год
  • Подольский цемент – 1,21 млн тонн/год
  • ДТЭК Добротворская ТЭС – 1,41 млн тонн/год
  • СП "Киевские ТЭЦ" Теплоэлектроцентраль 6 – 0,96 млн тонн/год
  • "Волынь-Цемент" (Дикергофф Цемент Украина) – 0,72 млн тонн/год
  • "Укрнафта" – 0,45 млн тонн/год
  • "Южкокс" – 0,29 млн тонн/год
  • Теплоэлектроцентраль-3 (Харьков) – 0,24 млн тонн/год
  • Котельня по ул.Артема Веделя,4 (Харьков) – 0,22 млн тонн/год

В целом отчет Минприроды содержит комплексную информацию, собранную из Национального реестра выбросов и переноса загрязнителей, включая данные о выбросах в атмосферу, водные ресурсы и землю.

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