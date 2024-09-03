В правительстве обнародовали топ-20 предприятий, наиболее загрязняющих окружающую среду
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины обнародовало первый отчет о выбросах и переносе загрязнителей за 2023 год, сообщает Лига.Бизнес.
В отчете указаны 20 крупнейших объектов в Украине, которые производят наибольший объем выбросов-загрязнителей.
Возглавляет список "Запорожсталь" с показателем 6,39 млн тонн выбросов в год.
Также в списке:
- компания "Камет-Сталь" – 4,59 млн тонн/год
- "АрселорМиттал Кривой Рог" – 3,91 млн тонн/год
- Бурштынская ТЭС (ДТЭК Западэнерго) – 2,92 млн тонн/год
- Криворожская ТЭС (ДТЭК Днепроэнерго) – 2,92 млн тонн/год
- Ладыжинская ТЭС (ДТЭК Западэнерго) – 2,85 млн тонн/год
- Трипольская ТЭС (Центрэнерго) – 2,59 млн тонн/год
- ДТЭК Кураховская ТЭС – 2,41 млн тонн/год
- Приднепровская ТЭС (ДТЭК Днепроэнерго) – 2,09 млн тонн/год
- Змиевская ТЭС (Центрэнерго) – 1,59 млн тонн/год
- СП "Киевские ТЭЦ" ТЭЦ №5 – 1,47 млн тонн/год
- "Азот" (Черкассы) – 1,29 млн тонн/год
- Подольский цемент – 1,21 млн тонн/год
- ДТЭК Добротворская ТЭС – 1,41 млн тонн/год
- СП "Киевские ТЭЦ" Теплоэлектроцентраль 6 – 0,96 млн тонн/год
- "Волынь-Цемент" (Дикергофф Цемент Украина) – 0,72 млн тонн/год
- "Укрнафта" – 0,45 млн тонн/год
- "Южкокс" – 0,29 млн тонн/год
- Теплоэлектроцентраль-3 (Харьков) – 0,24 млн тонн/год
- Котельня по ул.Артема Веделя,4 (Харьков) – 0,22 млн тонн/год
В целом отчет Минприроды содержит комплексную информацию, собранную из Национального реестра выбросов и переноса загрязнителей, включая данные о выбросах в атмосферу, водные ресурсы и землю.