Зеленский назвал количество забронированных от мобилизации спасателей

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию по бронированию 100% личного состава Госслужбы чрезвычайных ситуаций. Он отметил, что от мобилизации уже забронировано 90% спасателей. Со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, сообщает Левый берег.

Петиция была размещена 2 июня и уже набрала 27 194 голосов из необходимых 25 000, поэтому была рассмотрена президентом. Автор петиции призвала забронировать от мобилизации весь личный состав ГСЧС, оперативно-спасательной службы и других военнообязанных работников гражданской защиты. Она подчеркнула, что спасатели "осуществляют важную миссию в тылу", особенно в военное время. Но по состоянию на 18 мая 2024 г. с 50% сотрудников ГСЧС сняли броню.

Зеленский согласился с автором петиции, что труд спасателей сегодня стал особенно опасным. Но подчеркнул, что любой вопрос "требует взвешенного подхода" и не следует забывать о потребностях нашей страны в обороне.

Президент напомнил, что по просьбе Министерства внутренних дел уже изменен подход к бронированию работников ГСЧС – 90% личного состава службы не подлежат мобилизации. Об этом еще 7 июня сообщал также глава МВД Игорь Клименко.