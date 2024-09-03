Зеленський назвава кількість заброньованих від мобілізації рятувальників

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо бронювання 100% особового складу Держслужби надзвичайних ситуацій. Він зазначив, що наразі від мобілізації вже заброньовано 90% рятувальників. З посиланням на пресслужбу Офісу президента, повідомляє Лівий берег.

Петиція була розміщена 2 червня і вже набрала 27 194 голосів із необхідних 25 000, тому була розглянута президентом. Авторка петиції закликала забронювати від мобілізації весь особовий склад ДСНС, оперативно-рятувальної служби та інших військовозобов'язаних працівників цивільного захисту. Вона наголосила, що рятувальники "здійснюють важливу місію в тилу", особливо у воєнний час. Але станом на 18 травня 2024 року з 50% співробітників ДСНС зняли броню.

Зеленський погодився з автором петиції, що праця рятувальників сьогодні стала особливо небезпечною. Але наголосив, що будь-яке питання "вимагає виваженого підходу" і не потрібно забувати про потреби нашої країни в обороні.

Президент нагадав, що на прохання Міністерства внутрішніх справ вже змінено підхід до бронювання працівників ДСНС – 90% особового складу служби не підлягають мобілізації. Про це ще 7 червня повідомляв також голова МВС Ігор Клименко.