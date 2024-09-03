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Норвегия выделяет 48 млн евро на дроны и ПВО для Украины

Норвегия выделяет 48 млн евро на дроны и ПВО для Украины
Фото: Pixabay

Норвегия выделяет 570 миллионов норвежских крон (48,3 миллиона евро) в Международный фонд для Украины на закупку БПЛА и средств противовоздушной обороны.﻿﻿ Со ссылкой на сообщение норвежского правительства, сообщает Европейская правда.

Вклад Норвегии, осуществленный в сотрудничестве с Великобританией, Нидерландами и Литвой, будет способствовать защите украинского населения и важной инфраструктуры от российских атак.

"Украина остро нуждается в большем военном оборудовании, чтобы защитить себя от российской агрессии. Вместе с другими странами Норвегия сделает все возможное, чтобы сделать свой вклад", – прокомментировал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

International Fund for Ukraine – это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Британии, в который также входят Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Исландия, Литва и Швеция.

Ранее Норвегия уже сделала вклад в закупку средств ПВО, оборудования для разминирования, артиллерийских боеприпасов, транспортных средств, инженерных машин, кранов, запасных частей и оборудования для обслуживания украинских платформ и малых катеров.

В июле страны IFU подписали соглашение о закупке артиллерийских боеприпасов для Украины на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов.

Недавно стало известно, что норвежская оружейная компания Nammo передаст Украине лицензию на производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

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