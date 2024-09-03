В Минэнерго заявили, что не давили на "Укрэнерго" при увольнении Кудрицкого – FT

В Министерстве энергетики Украины считают заявления о том, что увольнение Владимира Кудрицкого с должности главы "Укрэнерго" происходило под давлением ведомства, частью компании по дискредитации министерства.﻿ Об этом пишет газета Financial Times, сообщает Экономическая правда.

Газета пишет, что по словам нардепа Ярослава Железняка, некоторые члены правления "Укрэнерго" сообщили ему, что министр энергетики и Офис президента давили на них, чтобы они проголосовали за смену руководства.

Министерство энергетики Украины заявило, что решение было принято независимым советом компании, а обвинения в давлении были "частью кампании по дискредитации" министерства, пишет Financial Times.

Ранее, председатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниэль Доббени и его член Педер Андерсон подали заявления о досрочном прекращении полномочий на фоне увольнения Владимира Кудрицкого.

В совместном заявлении они назвали его увольнение "политически мотивированным" и заявили о политическом давлении на наблюдательный совет еще с начала работы в нем - с декабря 2021 года.