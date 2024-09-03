У Міненерго заявили, що не тиснули на "Укренерго" під час звільнення Кудрицького - FT

У Міністерстві енергетики України вважають заяви про те, що звільнення Володимира Кудрицького з посади голови "Укренерго" відбувалося під тиском відомства, частиною компанії з дискредитації міністерства.﻿ Про це пише газета Financial Times, повідомляє Економічна правда.

Газета пише, що за словами нардепа Ярослава Железняка, деякі члени правління "Укренерго" повідомили йому, що міністр енергетики та Офіс президента тиснули на них, щоб вони проголосували за зміну керівництва.

Міністерство енергетики України заявило, що рішення було прийнято незалежною радою компанії, а звинувачення у тиску були "частиною кампанії з дискредитації" міністерства, пише Financial Times.

Раніше, голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та її член Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень на тлі звільнення Володимира Кудрицького.

У спільній заяві вони назвали його звільнення "політично вмотивованим" та заявили про політичний тиск на наглядову раду ще з початку роботи у ній - з грудня 2021 року.