Россияне обстреляли Кривой Рог: ранены 5 человек, повреждены многоэтажки
Армия РФ утром 4 сентября обстреляла Кривой Рог Днепропетровской области, есть пострадавшие, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул.
"Ракетное попадание в объект гражданской инфраструктуры в центре города. От взрывной волны пострадало более 10 многоэтажек. Пока слава Богу все живы. Пятеро пострадавших, не тяжелые", — рассказал он.
Работают все аварийные, медицинские и коммунальные службы.
В городе временно изменили ряд трамвайных маршрутов.
Как сообщалось, в результате российской ракетной атаки 4 сентября во Львове по меньшей мере двое погибших и 19 раненых.