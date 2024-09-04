Россияне обстреляли Кривой Рог: ранены 5 человек, повреждены многоэтажки

Армия РФ утром 4 сентября обстреляла Кривой Рог Днепропетровской области, есть пострадавшие, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул.

"Ракетное попадание в объект гражданской инфраструктуры в центре города. От взрывной волны пострадало более 10 многоэтажек. Пока слава Богу все живы. Пятеро пострадавших, не тяжелые" , — рассказал он.

Работают все аварийные, медицинские и коммунальные службы.

В городе временно изменили ряд трамвайных маршрутов.

Как сообщалось, в результате российской ракетной атаки 4 сентября во Львове по меньшей мере двое погибших и 19 раненых.