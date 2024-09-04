Росіяни обстріляли Кривий Ріг: поранені 5 людей, пошкоджені багатоповерхівки
Армія РФ вранці 4 вересня обстріляла Кривий Ріг Дніпропетровської області, є постраждалі, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.
"Ракетне влучення в об'єкт цивільної інфраструктури в центрі міста. Від вибухової хвилі постраждало понад 10 багатоповерхівок. Наразі, слава Богу всі живі. П'ятеро постраждалих, не тяжкі", — розповів він.
Працюють усі аварійні, медичні та комунальні служби.
У місті тимчасово змінили низку трамвайних маршрутів.
Як повiдомлялось, внаслідок російської ракетної атаки 4 вересня у Львові щонайменше двоє загиблих і 19 поранених.