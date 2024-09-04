Росіяни обстріляли Кривий Ріг: поранені 5 людей, пошкоджені багатоповерхівки

Армія РФ вранці 4 вересня обстріляла Кривий Ріг Дніпропетровської області, є постраждалі, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Ракетне влучення в об'єкт цивільної інфраструктури в центрі міста. Від вибухової хвилі постраждало понад 10 багатоповерхівок. Наразі, слава Богу всі живі. П'ятеро постраждалих, не тяжкі" , — розповів він.

Працюють усі аварійні, медичні та комунальні служби.

У місті тимчасово змінили низку трамвайних маршрутів.

Як повiдомлялось, внаслідок російської ракетної атаки 4 вересня у Львові щонайменше двоє загиблих і 19 поранених.