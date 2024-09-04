Министр иностранных дел Кулеба подал в отставку – Стефанчук
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, сообщает Украинская правда.
"В Верховную Раду поступило заявление от министра иностранных дел Украины Кулебы Д.И. об отставке", – сообщил спикер Рады.
Он опубликовал фото документа и добавил, что заявление рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний.
Напомним, вчера ряд министров подали в Раду свои заявления об отставке. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, планируется перезагрузка половины правительства. Часть нынешних министров переназначат, добавив им новые полномочия, а некоторых уволят, а их министерства объединят с другими. В то же время точной информации о предстоящих кадровых перестановках официально не сообщали.