Министр иностранных дел Кулеба подал в отставку – Стефанчук

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.﻿﻿ Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, сообщает Украинская правда.

"В Верховную Раду поступило заявление от министра иностранных дел Украины Кулебы Д.И. об отставке" , – сообщил спикер Рады.

Он опубликовал фото документа и добавил, что заявление рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний.

Напомним, вчера ряд министров подали в Раду свои заявления об отставке. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, планируется перезагрузка половины правительства. Часть нынешних министров переназначат, добавив им новые полномочия, а некоторых уволят, а их министерства объединят с другими. В то же время точной информации о предстоящих кадровых перестановках официально не сообщали.