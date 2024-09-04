Міністр закордонних справ Кулеба подав у відставку – Стефанчук

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав заяву про відставку.﻿﻿ Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, повідомляє Українська правда.

"До Верховної Ради надійшла заява від міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку" , – повідомив спікер Ради.

Він опублікував фото документа і додав, що заяву розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань.

Нагадаємо, вчора низка міністрів подали до Ради свої заяви про відставку. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, планується перезавантаження половину уряду. Частину нинішніх міністрів перепризначать, додавши їм нові повноваження, а деяких звільнять, а їхні міністерства об'єднають з іншими. Водночас точної інформації про майбутні кадрові перестановки офіційно не повідомляли.