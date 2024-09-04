На фронте почти 210 столкновений, больше всего боев на трех направлениях – Генштаб

За прошедшие сутки произошло 207 боевых столкновений. Более половины из которых - на Покровском (61) и Кураховском (50) направлениях. Также оккупанты ведут активные действия на Лиманском направлении – ВСУ отразили 32 атаки.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 4 сентября.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 86 авиационных ударов, в том числе сбросил 123 УАБ. Кроме этого, совершил 4205 обстрелов, из них 97 - из реактивных систем залпового огня и задействовал для поражений 1406 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационных ударов, в частности в районах населенных пунктов Эсмань, Усок, Юнаковка, Сумы, Макарово, Малое Веселое, Петропавловка, Боровая, Ступочки, Григоровка, Белая Гора, Часов Яр, Дачное, Константиновка, Дилиевка, Торецк, Александрополь, Селидово, Антоновка, Угледар, Шахтерское, Пятихатки, Томарино, Берислав, Тягинка, Выровка и Николаевка.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника и одной понтонной переправе российских оккупантов.

На Харьковском направлении враг четырежды проводил наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло девяти. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Берестового, Стельмаховки, Синьковки, Глушковки и в сторону Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 32 атаки противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Невского, Макеевки, Новосадового, Грековки и Дружелюбовки.

На Северском направлении Силами обороны отбиты пять атак недалеко от Верхнекаменского, Спорного и Иванодарьевки. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении украинские воины остановили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Клещеевки и Андреевки. Ситуация контролируемая. Враг действовал при поддержке авиации - бил УАБами и НАРами в районы Ступочек, Григорьевки и Белой Горы.

При поддержке семи ударов бомбардировочной авиации, враг семь раз пытался продвинуться вперед в Торецком районе. Всего же на Торецком направлении произошло 15 боеприкосновений. Атаковал агрессор также в районах Нью-Йорка, Нелиповки, Курдюмовки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 61 атаку противника. Враг пытается продвигаться недалеко от Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого и Селидового. Основные усилия прикладывает в районах Новогродовки, Гродовки и Михайловки. Дважды нанес удары неуправляемыми авиаракетами по Александрополю, бомбардировал УАБами Селидово и Мирноград.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Галицыновка, Украинская, Желанная, Красногоровка, Георгиевка и Константиновка. В общей сложности оккупанты 50 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи. Задействовали бронетехнику – понесли значительные потери.

На Времивском направлении противник предпринял 10 попыток захватить наши позиции неподалеку от Водяного, Константиновки и Угледара.

На Ореховском направлении вражеские подразделения шесть раз пытались продвинуться в районах Новоандреевки, Роботы и Малой Токмачки.

Активизировались захватчики в Приднепровском направлении, здесь нашим защитникам пришлось отбивать пять атак на позиции. Кроме того, оккупанты задействовали авиацию для ударов по Николаевке, Томарино, Бериславу, Тягинце и Выровке.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.