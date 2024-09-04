От биткоина до NFT: Incrypted запускает образовательные курсы по криптовалютам

Команда Incrypted, украинского медиа №1 о криптоиндустрии и Web3, объявила о запуске курсов по криптовалютам. Они будут полезны тем, кто хочет получить базовые знания о цифровых активах, разобраться с графиками и криптокошельками, а также повысить свою финансовую грамотность.

Запуск образовательных курсов соответствует ценностям Incrypted о предоставлении свежей и актуальной информации из мира криптовалют. Программа обучения включает в себя:

интересные уроки с разбором основных понятий — от альткоинов до хешрейта;

обучающие видео и текстовые версии материалов;

тесты для проверки и закрепления знаний;

сертификат об окончании курсов.

Бесплатный видеокурс «Погружение в крипту» доступен всем читателям Incrypted. В дальнейшем раздел будет пополняться новыми материалами, предназначенными для пользователей с разным уровнем знаний.

Чтобы начать обучение, необходимо перейти в раздел курсов на странице «КриптоБаза» и создать личный кабинет — программа доступна только авторизованным пользователям.

Регистрация на сайте Incrypted занимает всего несколько минут и открывает доступ к дополнительным функциям — в том числе получению поинтов KEY.

Еще больше образовательного контента можно найти в Telegram-канале. В нем собраны статьи и видеоматериалы, помогающие разобраться в различных аспектах криптоиндустрии.

Программа обучения Incrypted — это отличная возможность получить знания в области криптовалют, закрепить их на практике и идти в ногу со временем в постоянном меняющемся мире финансов.

«Как известно, Украина входит в топ-5 стран по уровню принятия цифровых активов. Команда Incrypted всегда стремилась к предоставлению актуальной информации из мира криптовалют. Именно поэтому мы решили запустить образовательные курсы, чтобы каждый мог получить полезные знания и повысить свою финансовую грамотность» , — сказал сооснователь Incrypted Иван Павловский.

Incrypted — это крупнейшее украинское медиа о криптоиндустрии, блокчейн-технологиях и Web3. С 2017 года команда проекта занимается построением локального сообщества, организацией конференций и других мероприятий с участниками рынка. Помимо СМИ, Incrypted развивает YouTube-канал (130 000+ подписчиков), Telegram-каналы (100 000+ подписчиков) и X.