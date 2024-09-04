В МВД рассказали, как устраняют последствия российского удара во Львове

Работники ГСЧС уже спасли 12 человек из поврежденных в результате удара по Львову 4 сентября домов, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он отметил, что от удара по Украине больше всего пострадал Львов. Повреждены около 50 многоквартирных и частных домов. Работники ГСЧС уже спасли 12 человек.

"Работают психологи, развернут оперативный штаб. Полиция принимает заявления от пострадавших жильцов, проверяет, нет ли пострадавших в соседних домах. В случае необходимости будут развернуты "пункты несокрушимости" , — рассказал он.

В Кривом Роге, по словам Клименко, оккупанты попали в гостиницу. Пострадали не менее 5 человек, в том числе 10-летний ребенок. Часть здания разрушена, повреждены соседние жилые дома.

Как сообщалось, во Львове колисество погибших увеличилось до 7, среди них дети.