У МВС розповіли, як усувають наслідки російського удару у Львові

Працівники ДСНС вже врятували 12 людей з пошкоджених внаслідок удару по Львову 4 вересня будинків, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зазначив, що від удару по Україні найбільше постраждав Львів. Пошкоджені близько 50 багатоквартирних та приватних будинків. Працівники ДСНС вже врятували 12 людей.

"Працюють психологи, розгорнутий оперативний штаб. Поліція приймає заяви від постраждалих мешканців, перевіряє, чи немає потерпілих у сусідніх будинках. У разі необхідності будуть розгорнуті "пункти незламності" , — розповів він.

У Кривому Розі, за словами Клименка, окупанти влучили в готель. Постраждали щонайменше 5 людей, серед них 10-річна дитина. Частина будівлі зруйнована, пошкоджені сусідні житлові будинки.

Як повiдомлялось, у Львові загиблих побільшало до 7, серед них діти.