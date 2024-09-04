МВФ начинает переговоры с Украиной о расширенном финансировании на 1,1 млрд долл

Миссия МВФ 4 сентября начинает дискуссии с властями Украины о пересмотре программы расширенного финансирования на 1,1 миллиарда долларов.﻿ Об этом говорится в релизе МВФ, сообщает Экономическая правда.

"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня дискуссии с властями Украины в контексте пятого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF)" , - говорится в сообщении.

Напомним, 2 сентября Международный валютный фонд начал миссию для пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF.