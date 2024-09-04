В Пентагоне не комментируют предоставление Украине ракет большой дальности для F-16

В Пентагоне не стали комментировать вопрос возможной передачи Украине крылатых ракет большой дальности для авиации, сообщает Европейская правда.

На брифинге 3 сентября представителя Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера попросили прокомментировать сообщения СМИ о передаче ракет.

"Мне нечего сказать. Я видел сообщения в прессе. У меня нет ничего, чтобы сказать об этом. Опять же, никаких объявлений" , – сказал он.

Ранее Reuters сообщило, что США близки к договоренности о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могут достигать глубины России, но Киеву придется подождать несколько месяцев, поскольку нужно решить технические вопросы перед любой поставкой.