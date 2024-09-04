Удар по учебному центру в Полтаве: количество погибших возросло

Число жертв российского удара по учебному центру в Полтаве возросло до 53. Под завалами еще могут находиться люди, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

По состоянию на утро 4 сентября известно о 53 погибших в Полтаве.

Кроме того, 271 человек получил ранения в результате российских обстрелов. Спасены 25 человек, из них 11 деблокированы из-под завалов

Как отмечают спасатели, под завалами шестиэтажного здания учебного корпуса могут находиться пять человек.

Ранее в ГСЧС сообщали, что, кроме учебного центра, в Полтаве повреждены три многоквартирных дома, пять частных домов и офисное помещение.

Обновлено в 11:00﻿: Министерство внутренних дел сообщило, что количество пострадавших в Полтаве возросло до 298.

Удар по Полтаве

Утром 3 сентября российские войска ударили по Полтаве. Оккупанты применили баллистику.

Россияне попали по учебному заведению и соседней больнице, также частично разрушено одно из зданий Института связи. В Минобороны подчеркивают, что между воздушной тревогой и ударом было мало времени. В связи с этим люди в момент эвакуации в бомбоубежище попали под обстрел.