Ирландия выделит 36 млн евро на гуманитарную помощь Украине и ее соседям

Премьер Ирландии Саймон Харрис и глава МИД и министр обороны Михол Мартин объявили о новом значительном пакете поддержки для Украины и ее соседей. Об этом говорится в сообщении ирландского правительства, сообщает Европейская правда.

Этот пакет в размере 36 млн евро от Ирландии обеспечит необходимую гуманитарную помощь, поддержит реабилитацию и возможную реконструкцию, а также будет способствовать достижению долгосрочных целей Украины, включая мир, стабильность и политические стремления, отметили в правительстве.

"Мы стали свидетелями чрезвычайной стойкости, которую продемонстрировал народ Украины перед лицом этих вызовов. Такая же решимость и настойчивость понадобятся для восстановления их страны при поддержке международных партнеров, включая Ирландию. Мы были однозначными и непоколебимыми в нашей поддержке народа Украины, и это дополнительное финансирование продолжает демонстрировать эту приверженность" , – сказал Харрис.

"На Саммите по миру в Украине я пообещал поддержку Ирландии в реинтеграции детей, которые были принудительно депортированы в Россию, а теперь вернулись. Этот пакет включает 2 млн евро на поддержку этой цели в партнерстве с ЮНИСЕФ" , – добавил он.

Как добавил Михол Мартин, помощь Ирландии в 2024 году также будет направлена на предотвращение и реагирование на сексуальное и гендерно обусловленное насилие, поддержку услуг по охране материнства и восстановление жилья для людей, которые были вынуждены бежать от конфликта и сейчас живут в коллективных центрах.

"Это последнее объявление о финансировании увеличит общий объем финансирования Ирландии для Украины с февраля 2022 года до более 380 миллионов евро, включая примерно 130 миллионов евро на стабилизационную и гуманитарную поддержку. Наша поддержка Украины является непоколебимой. Ирландия будет продолжать стоять с народом Украины столько, сколько будет необходимо" , – сказал он.

Среди партнеров, которым будет оказана поддержка, – Украинский гуманитарный фонд, который работает во всех регионах Украины, в том числе предоставляет значительное финансирование национальным украинским организациям, а также УВКБ ООН, которое предоставляет убежище и защиту миллионам перемещенных лиц.

Финансовые обязательства перед Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) будут способствовать работе над инфраструктурой здравоохранения и оказанию поддержки уязвимым женщинам. Ирландия также поддержит семью Красного Креста.

Ирландия сделает вклад в специальную программу кризисного фонда Всемирного банка для Украины и Молдовы, направленную на удовлетворение насущных потребностей, а также в Фонд развития потенциала Украины МВФ, который поддерживает политику Украины и повестку дня реформ, включая вступление в ЕС.

Партнерство с Литвой будет предусматривать строительство бомбоубежищ в школах Украины.

Как известно, премьер-министр Ирландии Саймон Харрис находится в Киеве для двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.