Беларускі Гаюн: Не менее 4 российских "Шахедов" ночью залетели в Беларусь

Не менее 4 из запущеных Россией "Шахедов" ночью 4 сентября зашли в воздушное пространство Беларуси, в воздух поднимался истребитель ВВС РБ, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

Аналитики проанализировали украинские мониторинговые ТГ-ресурсы, и пишут, что за минувшую ночь в Беларусь залетели не менее 4 дронов-камикадзе типа "Шахед". Первый из них пересек границу с Беларусью около 01:50 в районе деревни Верхние Жары и уже спустя несколько минут ушёл в Украину в направлении Чернобыльской зоны.

Дальнейшие заходы "Шахедов" в Беларусь были в 04:48, 05:49 и 08:04. Большинство из них летали в районе белорусско-украинской границы, постоянно пересекая её в обе стороны, но один из них полетал над границей и ушёл на север страны.

"Последний раз он был замечен в 05:49 в районе Жлобина, после чего потерялся, куда он делся — неизвестно. Отметим, что ВС ВСУ также сообщают, что один из "Шахедов" ночью улетел в Беларусь. Вероятно, речь идёт именно об этом БПЛА.

По нашей информации, истребитель ВВС РБ поднялся с аэродрома "Барановичи" примерно в 06:20 и, полетав 1,5 часа, вернулся в Барановичи в 8 утра".

Напомним:

В ночь на 4 сентября российские захватчики нанесли удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed", в результате противовоздушного боя было сбито 29 воздушных целей.