ПриватБанк выиграл апелляцию в деле против завода Коломойского

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка, отменил решение Хозяйственного суда и отказал в удовлетворении иска Никопольского завода ферросплавов (НЗФ), сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Согласно сообщению пресс-службы, рассмотрение этого дела в апелляции длилось почти год.

"Ведь НЗФ и аффилированные с ним компании, в частности Запорожский ферросплавный завод, Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты, пытались всячески затянуть рассмотрение: подавали многочисленные ходатайства об отводе коллегии судей и жалобы об исправлении описок в предыдущих решениях других судов" , - рассказали в ПриватБанке.

В банке также отметили, что предприятия пытаются получить в украинских судах решения о признании всех обязательств по кредитам "выполненными", хотя банк не имел никаких споров с ними и претензий по возврату кредитов.

По мнению адвокатов ПриватБанка, такие решения украинских судов были нужны экс-владельцам банка для попыток усиления своих аргументов в американском процессе ПриватБанка, где рассматривается дело об отмывании денег.

В пресс-службе напомнили, что в 2019 году ПриватБанк начал судебный процесс в штате Делавэр (США) против бывших совладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также ряда других физических и юридических лиц.

Банк требует возмещения убытков, которые он понес в результате действий, совершенных бывшими владельцами, их приближенными лицами, а также компаниями, зарегистрированными в США.

Как сообщалось, целью этих схем было "завладение активами на территории Соединенных Штатов на сумму сотни миллионов долларов США путем присвоения и легализации средств, полученных от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он находился под контролем бывших владельцев".

"В иске на сумму более $685 млн плюс проценты фигурируют ферросплавные предприятия, упомянутые выше, как участники схемы по выводу средств банка" , - отметили в пресс-службе.

Напомним:

У 2023 году Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка по иску Никопольского завода ферросплавов (НЗФ), отменив решения предыдущих инстанций в пользу предприятия Игоря Коломойского.