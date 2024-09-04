Ракетный удар по Львову: мэр города назвал имена 7 погибших

В результате утреннего российского ракетного удара по Львову погибли 7 человек, среди них ребенок 7 лет, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Сегодня Львов потерял семерых своих жителей:

Базилевич Эмилия -7 лет

Базилевич Дарья - 18 лет

Базилевич Ярина - 21 год

Базилевич Евгения - 43 года

Демидова Ирина - 52 года

Погорецкий Александр - 54 года

Арабский Юрий - 55 лет

Садовый отметил, что о порядке похорон и прощания с погибшими сообщат позже.

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