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Ракетный удар по Львову: мэр города назвал имена 7 погибших

Ракетный удар по Львову: мэр города назвал имена 7 погибших
Фото: МВД

В результате утреннего российского ракетного удара по Львову погибли 7 человек, среди них ребенок 7 лет, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Сегодня Львов потерял семерых своих жителей:

Базилевич Эмилия -7 лет

Базилевич Дарья - 18 лет

Базилевич Ярина - 21 год

Базилевич Евгения - 43 года

Демидова Ирина - 52 года

Погорецкий Александр - 54 года

Арабский Юрий - 55 лет

Садовый отметил, что о порядке похорон и прощания с погибшими сообщат позже.

Предыстория:

  • Утром 4 сентября в результате вражеского обстрела во Львове в районе главного вокзала в жилом доме возник пожар. Повреждены две школы и много окон выбито в центральной части города.
  • Ранее Садовый сообщал, что в результате атаки погибли семь человек, среди которых 3 ребенка.
  • Также, по словам мэра Львова, в результате удара по городу погибли 4 члена одной семьи - мать и трое дочерей.
  • Спасатели завершили аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий утреннего российского ракетного удара по Львову, в результате атаки погибли 7 человек, еще 64 пострадали. 5 сентября в городе объявили Днем траура в память о погибших в результате российской атаки.

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