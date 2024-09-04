Ракетний удар по Львову: мер міста назвав імена 7 загиблих

У результаті ранкового російського ракетного удару по Львову загинули 7 людей, серед них дитина 7 років, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив мер міста Андрій Садовий.

Сьогодні Львів втратив сімох своїх мешканців:

Базилевич Емілія -7 років

Базилевич Дарина - 18 років

Базилевич Ярина - 21 рік

Базилевич Євгенія - 43 роки

Демидова Ірина - 52 роки

Погорецький Олександр - 54 роки

Арабський Юрій - 55 років

Садовий зазначив, що про порядок похоронів і прощання із загиблими повідомлять згодом.

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