Ракетний удар по Львову: мер міста назвав імена 7 загиблих
У результаті ранкового російського ракетного удару по Львову загинули 7 людей, серед них дитина 7 років, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив мер міста Андрій Садовий.
Сьогодні Львів втратив сімох своїх мешканців:
- Базилевич Емілія -7 років
- Базилевич Дарина - 18 років
- Базилевич Ярина - 21 рік
- Базилевич Євгенія - 43 роки
- Демидова Ірина - 52 роки
- Погорецький Олександр - 54 роки
- Арабський Юрій - 55 років
Садовий зазначив, що про порядок похоронів і прощання із загиблими повідомлять згодом.
Передісторія:
- Вранці 4 вересня внаслідок ворожого обстрілу у Львові в районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа. Пошкоджено дві школи та багато вікон вибито в центральній частині міста.
- Раніше Садовий повідомляв, що внаслідок атаки загинули семеро людей, серед яких 3 дитини.
- Також, за словами мера Львова, у результаті удару по місту загинули 4 члени однієї родини – мати і троє доньок.
- Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків ранкового російського ракетного удару по Львову, внаслідок атаки загинули 7 людей, ще 64 постраждали. 5 вересня у місті оголосили Днем жалоби у пам’ять про загиблих внаслідок російської атаки.