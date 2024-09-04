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Ракетний удар по Львову: мер міста назвав імена 7 загиблих

Ракетний удар по Львову: мер міста назвав імена 7 загиблих
Фото: МВС

У результаті ранкового російського ракетного удару по Львову загинули 7 людей, серед них дитина 7 років, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив мер міста Андрій Садовий.

Сьогодні Львів втратив сімох своїх мешканців:

  • Базилевич Емілія -7 років
  • Базилевич Дарина - 18 років
  • Базилевич Ярина - 21 рік
  • Базилевич Євгенія - 43 роки
  • Демидова Ірина - 52 роки
  • Погорецький Олександр - 54 роки
  • Арабський Юрій - 55 років

Садовий зазначив, що про порядок похоронів і прощання із загиблими повідомлять згодом.

Передісторія:

  • Вранці 4 вересня внаслідок ворожого обстрілу у Львові в районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа. Пошкоджено дві школи та багато вікон вибито в центральній частині міста. 
  • Раніше Садовий повідомляв, що внаслідок атаки загинули семеро людей, серед яких 3 дитини. 
  • Також, за словами мера Львова, у результаті удару по місту загинули 4 члени однієї родини – мати і троє доньок.
  • Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків ранкового російського ракетного удару по Львову, внаслідок атаки загинули 7 людей, ще 64 постраждали. 5 вересня у місті оголосили Днем жалоби у пам’ять про загиблих внаслідок російської атаки.

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