В "Слуге народа" рассказали, почему отложили голосование за увольнение Кулебы

Дмитрия Кулебу сегодня, 4 сентября, не уволят с должности министра иностранных дел. Верховная Рада Украины отложила голосование. Об этом рассказали источники в "Слуге народа", пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

Несмотря на то, что Верховная Рада уже проголосовала за ряд кадровых изменений в правительстве, увольнение Кулебы сегодня не состоится.

Собеседник в СН также уточнил, что голосование по Кулебе решили отложить на завтра, поскольку стало очевидно, что "нет потенциала" и в зале присутствует недостаточно депутатов.

Напомним, после увольнения министра юстиции Дениса Малюськи, Рада начала рассмотрение вопроса отставки Кулебы, впрочем решили объявить перерыв.