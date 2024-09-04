В "Слуге народа" рассказали, почему отложили голосование за увольнение Кулебы
Дмитрия Кулебу сегодня, 4 сентября, не уволят с должности министра иностранных дел. Верховная Рада Украины отложила голосование. Об этом рассказали источники в "Слуге народа", пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.
Несмотря на то, что Верховная Рада уже проголосовала за ряд кадровых изменений в правительстве, увольнение Кулебы сегодня не состоится.
Собеседник в СН также уточнил, что голосование по Кулебе решили отложить на завтра, поскольку стало очевидно, что "нет потенциала" и в зале присутствует недостаточно депутатов.
Напомним, после увольнения министра юстиции Дениса Малюськи, Рада начала рассмотрение вопроса отставки Кулебы, впрочем решили объявить перерыв.