У "Слузі народу" розповіли, чому відклали голосування за звільнення Кулеби

Дмитра Кулебу сьогодні, 4 вересня, не звільнять з посади міністра закордонних справ. Верховна Рада України відклала голосування. Про це розповіли джерела у "Слузі народу", пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

Попри те, що Верховна Рада вже проголосувала за низку кадрових змін в уряді, звільнення Кулеби сьогодні не відбудеться.

Співрозмовник у СН також уточнив, що голосування по Кулебі вирішили відкласти на завтра, оскільки стало очевидно, що "немає потенціалу" і в залі присутньо недостатньо депутатів.

Нагадаємо, після звільнення міністра юстиції Дениса Малюськи, Рада почала розгляд питання відставки Кулеби, втім вирішили оголосити перерву.